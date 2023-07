Auch Kronprinzessinnenweg betroffen Berliner Avus wird am Dienstag wegen Sprengung in Grunewald gesperrt

Wegen einer kontrollierten Sprengung auf dem Sprengplatz Grunewald in Berlin-Zehlendorf müssen sich die Menschen am Dienstag ab 10.15 Uhr auf Straßensperrungen einstellen. Laut Angaben der Polizei von Sonntag sollen die Avus (A115) zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee sowie der Kronprinzessinnenweg zwischen Havelchaussee und Großer Stern in Grunewald betroffen sein. Die Abschnitte sollen laut Polizei nach maximal einer Stunde wieder frei sein.

Auf dem Sprengplatz Grunewald lagern gefundene Bomben-Blindgänger, Granaten und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg sowie illegales Feuerwerk. Im vergangenen Sommer kam es auf dem Gelände zu unkontrollierten Explosionen. Ein Waldbrand war die Folge. Die Löscharbeiten dauerten damals mehrere Tage. (dpa)