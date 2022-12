Auf Beamten zugerast Raser liefert sich Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat sich ein Autofahrer in Berlin eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 23.20 Uhr fuhr ein Autofahrer in einem grauen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Wagner-Régeny-Allee entlang. Polizisten bemerkten den Raser und nahmen die Verfolgung auf.

Der Autofahrer fuhr daraufhin noch schneller, auf eine Sackgasse zu. Dort musste er wenden und fuhr am Polizeiauto vorbei. In der Zwischenzeit war ein zweiter Einsatzwagen zur Verstärkung dazu gekommen und versperrte dem Tatverdächtigen den Weg.

Der Unbekannte versuchte, die Blockade zu umfahren und gab Gas. Er fuhr direkt auf einen der zwei Polizisten zu, der neben dem Einsatzfahrzeug stand. Der Beamte konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten, der Raser touchierte ihn aber mit seinem Fahrzeugspiegel am linken Arm.

Der Beamte gab einen – folgenlosen – Schuss ab. Dem Tatverdächtigen gelang es, die Blockade zu umfahren und weiter zu fliehen. Auf seiner Flucht fuhr er über mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

Schließlich verloren die Einsatzkräfte das Fluchtfahrzeug in der Schnellerstraße aus den Augen. Der verletzte Polizeibeamte musste ambulant behandelt werden und trat dann gemeinsam mit seinem Kollegen vom Dienst ab.

