Auf frischer Tat ertappt Mutmaßlicher Autoeinbrecher in Berlin festgenommen

Zivilfahnder:innen haben in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Wedding einen mutmaßlichen Autoeinbrecher vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Eine Anwohnerin der Triftstraße bemerkte demnach gegen zwei Uhr einen Mann, wie er die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Mercedes eingeschlagen haben soll, und alarmierte die Polizei.

Kurz darauf seien Zivilkräfte eingetroffen und hätten den 36-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der gerade aus dem Auto gestiegen war. Der Festgenommene soll aus dem Wagen nichts entwendet haben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamt:innen den Angaben zufolge allerdings eine Bankkarte, die auf eine Frau ausgestellt und bei einem Einbruch in ein Auto am 17. Dezember 2022 gestohlen worden war.

Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte einen in der Nähe geparkten Mercedes mit einem eingeschlagenen Dreiecksfenster, teilte die Polizei mit. Auch hier soll nichts entwendet worden sein. Mögliche Tatzusammenhänge werden nun geprüft. Der Festgenommene sei nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Kriminalpolizei übergeben worden. (Tsp)

