„Auf Hass antworten wir mit Liebe“ Deutschlands einziges jüdisches Flüchtlingsheim ist Zufluchtsort für 300 Ukrainer

Vor dem Eingang des Hotels stehen zwei Polizisten. Sie sind immer da, Tag und Nacht. Denn hier, in dem Gebäude in Berlin-Mitte, sind etwa 300 jüdische Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. Es ist, laut der jüdischen Chabad-Gemeinde, das einzige jüdische Geflüchtetenheim Deutschlands. Auch in diesem Text soll der genaue Standort aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden.

Seit etwa zwei Jahren, seit der Eskalation Ukraine-Kriegs, ist das ehemalige Hotel das Dauerquartier der Jüdinnen und Juden, die die Ukraine wegen des russischen Angriffskriegs verlassen haben. Insgesamt 586 hat die jüdische Chabad-Gemeinde Berlin aufgenommen. An diesem Freitagabend, kurz vor dem Schabbat-Gottesdienst, soll daran erinnert werden, was seit der Ankunft in Deutschland passiert ist – an die guten und die schlechten Momente.

Der Saal im Erdgeschoss ist übervoll mit Menschen. Die meisten der etwa 100 sitzen in den Stuhlreihen. Der Rest hat sich in den Gang gequetscht, der sich zwischen den Stühlen und dem Tisch, an dem Kinder sitzen und ausmalen, gebildet hat. Alle sprechen Ukrainisch, es ist laut.

Während Reden gehalten werden, malen die Kinder aus. © dpa/Monika Skolimowska

Rabbiner Yehuda Teichtal der Chabad-Gemeinde Berlin erzählt, wie seine Gemeinde die Ukrainerinnen und Ukrainer vor zwei Jahren empfangen hat: „Nach dem schrecklichen Ereignis im Februar 2022 haben wir gesagt: Unser Herz und unsere Arme sind offen, herzlich willkommen“. Nach jedem Absatz, der von einer Übersetzerin auf Ukrainisch wiederholt wird, klatscht das Publikum. Hinter dem Rabbi zeigt ein Bildschirm Bilder der letzten zwei Jahre. Darauf sieht man Feste, die gemeinsam gefeiert wurden, aber auch die Anfänge, als sich Gepäck vor dem Hotel türmte. Als mehr als 300 Menschen hier von vorne anfangen mussten.

Liebe, trotz Krieg und Flucht

Das jüdische Leben wird weitergelebt, mit allen Höhen und Tiefen. „Auf Hass antworten wir mit Liebe“, wiederholt Rabbiner Teichtal immer wieder. Und er meint das wörtlich: Vor kurzem feierte die Gemeinde die Verlobung eines jungen Paares, das sich in der Geflüchtetenunterkunft nähergekommen ist.

„Wir haben uns am Tag aller Verliebten nach dem jüdischen Kalender kennengelernt“, sagt Irene Orly auf Englisch. Sie und ihr Verlobter David Hrytsaienko kannten sich zwar schon aus Kiew, verliebt haben sie sich erst in Berlin. Orly war aus Charkiw nach Kiew geflohen und über Rumänen nach Deutschland gekommen.

„Ich bin traurig, dass ich in Deutschland heiraten muss, ein großer Teil meiner Familie ist noch in der Ukraine“, sagt die 25-jährige. „Aber natürlich bin ich auch sehr dankbar.“ Wenn man sie nach dem Alter des Verlobten fragt, schmunzelt sie und guckt ihn von der Seite an. „Ich werde in zwei Wochen 19“, sagt David Hrytsaienko und grinst ebenfalls.

Gegen alle Widerstände

Auch schwierige Momente erlebte die Gemeinde gemeinsam. Als am 7. Oktober 2023 die islamistische Terrororganisation Hamas Israel angriff, etwa 1200 Menschen tötete und über 200 verschleppte, verschärfte sich die Sicherheitslage von Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland sind die antisemitischen Vorfälle seitdem stark angestiegen.

Die Berliner Senatsverwaltung habe sofort reagiert, sagt der ukrainische Rabbiner Elisha Pavlovsky. Seitdem wird das Hotel, das keins mehr ist, 24 Stunden am Tag bewacht. Pavlovsky bedankt sich bei den anwesenden Max Landero, Staatssekretär für Integration, Antidiskriminierung und Vielfalt Berlin (SPD), und Christian Hochgrebe, Staatssekretär für Inneres (SPD).

Auch das Brautpaar in spe berichtet von Unsicherheiten, die bei ihnen seit dem 7. Oktober da sind. Im Oktober sei eine pro-palästinensische Demonstration am Hotel vorbeigezogen. Und es gäbe Orte, an denen sich bei beiden nicht sicher fühlten – weniger Irene Orly, der man ihren Glauben nicht ansehe, sagt sie. Aber für ihren Verlobten David Hrytsaienko, der mit Kippa und Zitzit – religiösen Fäden am Ende eines Schals – sofort als Jude identifizierbar sei.

Neben allem Dank wurden am Freitag auch Forderungen nach Unterstützung an die Senatsvertreter der SPD gerichtet. Die Familien teilen sich jeweils ein Zimmer. Sie alle möchten in richtigen Wohnungen wohnen, sie wollen arbeiten und Teil der Gesellschaft sein.

Laut Rabbiner Teichtal machen alle Erwachsenen einen Sprachkurs. Irene Orly hat vor kurzem ihre B2-Deutschprüfung bestanden. Im April ist die Hochzeit, dann hofft sie, aus dem Familienzimmer auszuziehen – zusammen mit ihrem Mann.