Auf Kopf geschlagen Unbekannte attackieren Mann in Berlin

Dienstagnacht gegen 23.30 Uhr hat eine Gruppe von drei bislang unbekannten Männern einen 21-Jährigen in Oberschöneweide in der Wilhelminenhofstraße angegriffen. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, sollen die drei Tatverdächtigen den jungen Mann mit einem bisher unbekannten Gegenstand geschlagen haben.

Die „B.Z.“ hatte von einer Messer-Attacke nach einem Streit berichtet. Das bestätigte die Polizei nicht. Der Grund für den Angriff sei noch nicht bekannt. Ein Messer habe keine Rolle gespielt, es habe sich um Schläge mit einem unbekannten Gegenstand gehandelt.

An der Attacke seien vermutlich nicht alle drei Männer aus der Gruppe beteiligt gewesen, „aber mindestens zwei“, sagte die Sprecherin. Der 21-Jährige musste mit einer Kopfplatzwunde im Krankenhaus behandelt werden. Die Tatverdächtigen seien in Richtung Mathildenstraße geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)

