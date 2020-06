Die „Zitty“ macht Schluss. Nach 43 Jahren stellt das Berliner Stadtmagazin seine Print-Ausgabe mit sofortiger Wirkung ein.

Die Beschäftigten wurden nach Informationen des Tagesspiegels am Montag über die Schritte informiert, betriebsbedingte Kündigungen der 58 Festangestellten Mitarbeiter von „Tip“ und „Zitty“ sind nicht geplant.

Stattdessen werde man künftig an einigen Stellen auf freie Mitarbeiter verzichten, sagte Robert Rischke, Geschäftsführer der GCM Go City Media GmbH dem Tagesspiegel.

„Corona zwingt uns wirtschaftlich zu denken“, sagt Rischke. Mit den abgesagten Veranstaltungen sei ein Kern der Berichterstattung wegefallen, eigene Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden, Anzeigen wurden in großem Maße storniert.

Der Verlag habe „versucht was wir konnten“, der Antrag von Soforthilfen durch das Land Berlin sei bis heute „nicht erfolgreich“ gewesen.

Eine letzte „Zitty“-Ausgabe wird es dem Einvernehmen nach nicht geben. Stattdessen soll im Juli eine gemeinsame „Zitty-Tip“-Abschlussausgabe entstehen.

Vom September an wird dann allein die „Tip“ im 14-tägigen Turnus erscheinen und einige Kolumnen und Rubriken aus der einstigen „Zitty“ übernehmen.

Die Marke „Zitty“ werde eingeschläfert, gehe in einen „Dornröschenschlaf“. Dass die „Tip“ ihren einstigen Konkurrenten „Zitty“ ausgestochen hat, liegt Rischke zufolge allein an der Bekanntheit der Marke. Mehr Reichweite. Mehr Anzeigenkunden.

Der Berliner Vorsitzende des Berliner Journalistenverbandes (DJV Berlin - Journalistenverband Berlin-Brandenburg), Christian Walther, teilte mit: „Zitty ist das erste Opfer von Corona in der Berliner Medienlandschaft. Der Zusammenbruch des Kulturbetriebs, der Einbruch des Anzeigengeschäftes und das Desinteresse der Leser an einem gedruckten Veranstaltungskalender ohne Veranstaltungen haben Zitty die Existenzgrundlage entzogen“.

Das Stadtmagazin erschien am 23. März 1977 zum ersten Mal. 1999 wurde die „Zitty“ an die Holtzbrinck-Gruppe verkauft und unter dem Tagesspiegel-Dach geführt. Im Jahr 2014 wanderte das Blatt zur Raufeld-Gruppe, die ein halbes Jahr zuvor schon den Konkurrenten „Tip“ vom Berliner Verlag übernommen hatte. Ende 2015 gab Raufeld beide Blätter zu 75 Prozent an eine Investorengruppe ab, sie erscheinen nun in der „Go City Media GmbH“. (mit bm)