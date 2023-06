Aus parkendem Auto gezerrt Zwei Männer in Berlin-Mitte durch Schläge, Reizgas und Messerstiche verletzt

Eine Gruppe Unbekannter hat am Sonntagabend in Berlin-Mitte zwei Männer angegriffen und verletzt. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

Ein 42-jähriger Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer saßen demnach in der Tiergartenstraße in ihrem geparkten Auto, als eine vier- bis fünfköpfige Männergruppe sie gegen 18.15 Uhr angriff. Erst sollen sie die beiden Insassen aus dem Fahrzeug gezogen haben, um sie auf dem Gehweg mit Messer, Reizgas, Faustschlägen und Tritten zu attackieren.

Der 42-Jährige erlitt eine Stichwunde am Oberschenkel sowie Schnittverletzungen im Gesicht und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Sein 21-jähriger Beifahrer erlitt Hämatome, Platzwunden am Kopf und eine Augenreizung. Er wurde ambulant in einem Rettungswagen behandelt.

Die Gruppe von Tatverdächtigen flüchtete: einer zu Fuß, der Rest mit einem Auto in Richtung Kemperplatz. Die gerufene Polizei suchte daraufhin in der Umgebung nach den Männern und ihrem Auto, die Suche blieb jedoch erfolglos.