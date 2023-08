Aus „Wut und Eifersucht“ 46-Jährige soll in Berlin Zelt ihres Ex-Freundes angezündet haben

Der obdachlose Mann schlief in seinem Zelt am Spreeufer, als die Plane angezündet wurde. Ein Anschlag seiner Ex-Lebensgefährtin soll es gewesen sein. Wegen versuchten Mordes steht Jacqueline W. seit Donnerstag vor dem Berliner Landgericht.

Aus „Wut und übersteigerter Eifersucht“ habe sie den Mann töten wollen, so die Staatsanwaltschaft. Er wurde an der Hand verletzt. Die 46-jährige obdachlose Frau war kurz nach dem Brand festgenommen worden und befindet sich seitdem in U-Haft. „Keine Einlassung“, erklärte ihre Anwältin nach Verlesung der Anklage.

Am Morgen des 20. Dezember 2022 soll sie mit einer brennenden Plastikkarte und einem Feuerzeug das Zelt ihres Ex-Partners angezündet haben – „an einer Ecke auf Kopfhöhe“, so die Anklage. Eine Woche zuvor habe sich Markus L. von ihr getrennt und sie wiederholt des Zeltes verwiesen – „zuletzt wenige Minuten zuvor“.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus: „Sie wusste, dass er wieder eingeschlafen war und sich keines Angriffs versah.“ Sie habe auch von den vier Gaskartuschen und der Gasheizung im Zelt gewusst. Die Außen- und die Innenplane fingen Feuer, Rauch breitete sich aus. L. sei jedoch durch Schreie einer Zeugin aufgewacht. Mit einer Jacke und seinen bloßen Händen habe er die Flammen gelöscht, dabei am Ringfinger Verbrennungen erlitten.

Acht Jahre sollen Jaqueline W. und der gleichaltrige L. ein Paar gewesen sein – zuletzt führten sie wohl eine On-Off-Beziehung. Mitte Dezember habe sich L. getrennt, die Frau wegen der Kälte aber wieder in sein Zelt gelassen. Am Tattag habe sie ihm unterstellt, er gehe fremd. Da habe er sie wieder rausgeworfen. Der Prozess geht am 15. August mit der Befragung von Zeugen weiter.