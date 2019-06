Bei einem Vekehrsunfall hat ein Radfahrer am Donnerstagabend in Mitte schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war der 57-jährige Mann gegen 18.15 Uhr mit seinem Rad auf der Friedrichstraße in Richtung Kreuzberg unterwegs. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin, die auf der Zimmerstraße in Richtung Markgrafenstraße unterwegs war, missachtete offensichtlich die Vorfahrtsregelung und erfasste den Radler. Dieser stürzte und zog sich schwere Kopf- und Beinverletzungen zu.

Ein alarmierter Notarzt sowie weitere Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. (Tsp)