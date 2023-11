„Babylon Aline“ Robbie und David privat – das Leben als Mini-Serie

Das Leben schreibt die besten Geschichten. Das ist zwar nicht wahr, für Produzenten und Regisseure aber bequem. Bio ist in. Als Film oder als Doku. In dieser Saison zu sehen (und nur selten in einem Satz genannt): Oppenheimer, Britney Spears und Milli Vanilli.

Für Menschen aus der Rubrik „Was macht eigentlich …?“ eine angenehmere Möglichkeit, sich wieder ins Gespräch zu bringen, als im Dschungelcamp Känguruhoden zu kauen.

Alphatiere produzieren ihre eigene Dokuserie gleich selbst, bevor sie viel Geld für Unterlassungsklagen ausgeben müssen. Kein Schertz. Nach David Beckham kann man jetzt auch Robbie Williams beim Rückblicken auf die Vergangenheit zusehen.

Mischung zwischen Matthias Reim und Rauhaardackel: Robbie Williams. © dpa

Die Handlung ist stets ebenso ähnlich wie irrelevant. Wie sie nach fulminantem Start in tiefe Täler geraten, aus denen sie gestärkt hervorgehen und am Ende ihren Frieden in gepflegter Bourgeoisie finden. Schlusseinstellung mit Natur und Kindern. David Beckham chillt mit Grillzange und Waschbärbauch. Robbie Williams lümmelt in Unterhose vorm Laptop und sieht dabei aus wie eine Mischung aus Matthias Reim und einem Rauhaardackel.

Schaut, sie sind genau wie wir. Kein Spoileralarm und leider geil. Warum glotzen wir stundenlang diese Miniserien, bei denen jeder weiß, wie es ausgeht? Genau deshalb.

Kollektiv fallen wir in Nostalgie und träumen von der Zeit, als wir selbst noch Fußballer oder Sänger waren. Damals auf dem Bolzplatz oder auf der Bühne im Jugendclub. Oder gerade getrennt von Pete (oder hieß er Philipp?), im Sommer 2007 im Berliner Olympiastadion, während Robbie, wie er auf Netflix mit Tränen in den Augen erzählt, sich Backstage gegen Panikattacken fit spritzen ließ. Ach, war das schön!

Daheim ist’s chillig: David Beckham. © Netflix

Die Sehnsucht nach der scheinbar guten alten Zeit ist noch älter als Sylvester Stallone heute aussieht („Sly“ zu sehen seit 3. November). Promi-Dokus sind die Heimatfilme 3.0. David Beckham konnte allein mit Körperpflege schockieren, weil damals nicht jeder Mann eine Frisur hatte und noch nicht jeder Sparkassen-Angestellte in Berlin-Biesdorf seine Fingernägel blau lackierte.

Beim Rückschauen müssen wir uns noch weniger anstrengen als bei Rosamunde Pilcher. Können zwischendurch statistisch pflichterfüllend alle acht Minuten auf’s Handy schauen und verpassen trotzdem nicht den Anschluss. Länger als 90 Minuten können wir uns ohnehin nicht mehr auf eine Sache konzentrieren.

Wer bis hierhin noch aufmerksam war: Bevor wir dement werden oder ohne Granufink die Intervalle der Werbeunterbrechungen vermissen, als wir noch lineares Privatfernsehen geschaut haben, sollten wir uns selbst etwas herausfordern und dabei wenigstens unsere Photo-App sortieren.

Dann hat man nach acht Stunden zu Hause rumhängen nämlich seine eigenen Biopics. Denn am Ende sind wir auch nicht unglücklicher als unsere Helden der Vergangenheit. Coming home. But we come undone.