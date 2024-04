Becken werden auf 22 Grad erwärmt Sommerbäder starten in die Saison

Die ersten Berliner Sommerbäder öffnen: Am Sonnabend startet das Sommerbad Olympiastadion um 7 Uhr in die Badesaison. Am Montag beginnt um 7 Uhr der Badebetrieb im Sommerbad Kreuzberg. Erst einmal ist dort nur das beheizte 50-Meter-Sportbecken in Betrieb. Das Terrassen- und das Nichtschwimmerbecken werden noch saniert.