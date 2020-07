In Lichterfelde ist eine 86-jährige Radfahrerin am Mittwoch von einem abbiegenden Lastwagen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau überquerte am Vormittag mit ihrem Fahrrad eine Ampel an der Kreuzung Ostpreußendamm/Ecke Wismarer Straße, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Dabei wurde sie von dem Lkw erfasst und mitgeschleift. Zunächst war nicht klar, ob die Frau fuhr oder ihr Fahrrad schob, als sich der Unfall ereignete. Die Seniorin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Einen weiteren Radunfall gab es ebenfalls in Mitte. Eine 48-Jährige ist bei einem Unfall auf der Scharnhorststraße/Richtung Ida-von-Arnim-Straße am Mittwochvormittag schwer verletzt worden, als sie eine 23-jährige Autofahrerin rammte.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Frau auf die Straße und zog sich Verletzungen am ganzen Körper zu. Rettungskräfte versorgten die Radfahrerin vor Ort und brachten sie anschließend ins Krankenhaus. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Abbiegeunfälle sind laut der Polizei Berlin die häufigsten Radunfälle in der Stadt. Laut Verkehrsunfallbilanz gab es im vergangenen Jahr 4800 Radunfälle, 100 weniger als im Jahr zuvor. Sechs Radfahrer kamen dabei ums Leben.

Erst vor einem Monat gab es einen tödlichen Unfall in Friedrichshain – ein Lkw überrollte eine Radfahrerin, ebenfalls beim Abbiegen. (dpa/Tsp)