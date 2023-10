Bei Rot gegangen Fußgängerin in Berlin-Mitte von Tram erfasst und schwer verletzt

Beim Überqueren der Torstraße in Berlin-Mitte ist eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sie am Sonntagabend bei Rot auf Höhe der Gormannstraße über die Fußgängerfurt gegangen sein, berichtete die Berliner Polizei am Montag.

Der Fahrer einer sich nähernden Tram habe mehrfach geläutet und eine Gefahrenbremsung durchgeführt, den Zusammenstoß aber nicht verhindern können. Die Fußgängerin kam mit schweren Verletzungen am Kopf und am Schlüsselbein in ein Krankenhaus.

Der Tramfahrer sei bei dem Unfall leicht am Arm und am Oberkörper verletzt worden und habe unter Schock gestanden. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste seien nicht verletzt worden. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen. (dpa)