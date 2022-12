Beifahrer leicht verletzt Auto gerät in Berlin-Mitte ins Schleudern und stößt gegen Ampel

Ein Auto ist am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in der Hannoverschen Straße in Berlin-Mitte aus unbekannten Gründen ins Schleudern gekommen. Das berichtete die Polizei am Montag.

Das Auto sei dabei gegen eine Ampel gestoßen, der 21-jährige Fahrer habe angegeben, die Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 überschritten zu haben. Er blieb unverletzt, sein Beifahrer trug leichte Verletzungen davon, sagte eine Polizeisprecherin.

Einem Bericht der B.Z. zufolge fuhr der Unfallfahrer noch mit Sommerreifen. Die Polizeisprecherin wollte sich dazu am Montag nicht äußern und erklärte, die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten noch an. (Tsp)



