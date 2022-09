Beileidsbekundungen zum Tod der Queen Britische Botschaft lädt zum Eintragen in Kondolenzbuch ein

In 70 Jahren Regentschaft hat die Queen eine ganze Epoche geprägt. Wer sich nun in Berlin von Königin Elizabeth II. verabschieden möchte, kann sich in den nächsten Tagen in ein Kondolenzbuch eintragen.

Die Britische Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, öffnet dafür am Wochenende von 11 bis 15 Uhr, sowie unter der Woche von 10 bis 16 Uhr die Türen der Botschaft. Außerdem wird sie vom 17. bis zum 19. September wiederum von 10 bis 15 Uhr das Kondolenzbuch auslegen. Alternativ besteht die Möglichkeit, das digitale Kondolenzbuch vom Buckingham Palast zu nutzen.

Die Eindrücke, die sie auf die Menschen hinterlassen hat, bleiben lebendig. Jill Gallard, Britische Botschafterin

„Ich hatte die Ehre, sie persönlich kennenzulernen und fand sie ein Vorbild und eine Inspiration, eine wahrhaftige Dienerin des Volkes und außerordentliche Diplomatin. Besonders in Deutschland hatte sie viele Freunde; fünf Staatsbesuche haben sie hierher geführt, die Erinnerungen daran und die Eindrücke, die sie auf die Menschen hier hinterlassen hat, bleiben lebendig“, sagte die Botschafterin.

Nach Tagesspiegel-Informationen wird es keine offizielle Trauerfeier in der Botschaft geben. Besucher werden gebeten nur in ausgewiesenen Bereichen in und vor der Botschaft Blumen niederzulegen. Andere Gegenstände seien aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, heißt es von der Botschaft.

