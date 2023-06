Beim Abbiegen auf Grundstück Autofahrer fährt Radler in Berlin-Mitte an

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Berlin-Mitte ist ein 49-Jähriger mit seinem Auto beim Abbiegen von der Chausseestraße in eine Grundstückseinfahrt mit einem 27-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß Kopf- und Beinverletzungen sowie Hautabschürfungen am Knie. Passanten leisteten den Angaben zufolge bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der verletzte 27-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Bei einem weiteren Unfall am Freitagmittag war ein Autofahrer in Tiergarten auf einen Radweg gefahren und hatte dabei einen 64-jährigen Fahrradfahrer angefahren. Der Autofahrer beging Unfallflucht. (dpa, Tsp)