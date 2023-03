Beim Überqueren der Straße 83-jähriger Fußgänger bei Unfall mit E-Scooter in Berlin schwer verletzt

Ein 83-jähriger Mann ist in Berlin-Mitte beim Überqueren der Charlottenburger Straße von einem Mann auf einem E-Scooter angefahren und schwer verletzt worden.

Der 53 Jahre alte Scooter-Fahrer habe noch abgebremst, als der ältere Mann am Dienstagnachmittag auf die Straße trat, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dennoch kam es zum Zusammenstoß. Der 83-Jährige wurde mit einer Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

