Beleidigt, bespuckt und geschlagen Busfahrer in Berlin-Treptow angegriffen – Polizei sucht Verdächtigen

Ein Mann soll am 12. Mai 2022 den Fahrer eines Busses der Linie M11 angegriffen haben. Deshalb sucht die Berliner Polizei jetzt mit Fotos nach dem Unbekannten.

An der Haltestelle Pietschkerstraße soll der Gesuchte den Busfahrer unter anderem antisemitisch beleidigt haben. Außerdem habe er ihn bespuckt, bevor er den Mann geschlagen haben soll, so die Beamten. Später habe er mit einer Glasflasche an die Busscheiben geschlagen und den Fahrer bedroht. Danach sei er in Richtung S-Bahnhof Schöneweide geflohen.

Die Polizei Berlin sucht nun mit Fotos nach dem Verdächtigen. Sie beschreibt ihn so:

etwa 35 bis 40 Jahre alt

etwa 1,80 m groß

schlank

kurze blonde Haare

Der Mann trug eine schwarze Sonnenbrille und ein rotes T-Shirt mit weißem Aufdruck. Er war mit einer langen hellblauen Jeanshose und grauen/olivgrünen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Bei sich hatte er einen schwarzen Rucksack und eine hellgraue Umhängetasche.

Die Polizei will nun wissen, wer der Mann ist und wo er sich aufhält. Außerdem interessiert sie sich für alle Beobachtungen rund um die Tat. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof, unter Telefon (030) 4664-953528, per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de, über die Internetwache Berlin sowie in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

