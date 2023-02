Berlin Gossip Off Berlinale ist die Geheimparty der Stars

Der Kopf brummt, die Füße schmerzen: Das Berlinale-Auftaktwochenende ist einigermaßen gut überstanden, auch wenn sich die besuchten Partys nicht an zwei Händen abzählen lassen. Ein repetitives Spiel: immer die gleichen Floskeln, immer die gleichen Fragen von Society Reportern, und bitte nicht immer das gleiche Kleid, wenn die immer gleichen Paparazzi an der Vorfahrt lauern. Die großen Feste werden von Medienhäusern und Filmunternehmen geschmissen, meist mit einem hochkarätigen Sponsor an Bord, das ist zwar lustig (der Champagner kostet nichts), aber irgendwie auch Arbeit.

