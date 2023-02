Berlin Gossip Toiletten-Alarm im Luxushotel

Berlin ist nicht arm, aber sexy, sondern reich und mondän. Zumindest, wenn man in einem der neun Fünf-Sterne-Hotels der Stadt logiert. Dort lassen sich die Glücklichen, die es sich leisten können, nach allen Regeln der Schlaf- und Schlemmerkunst verwöhnen. Sitzend und liegend, mit Jacobsmuscheln und Kaviar, in Whirlpools und Dampfanwendungen, von oben und von unten. Gegönnt sei es ihnen.

Ja, Sie haben richtig gelesen: auch von unten. Denn selbst auf dem niedersten Örtchen soll es in diesen hohen Häusern nicht am Komfort mangeln. Und damit kommen wir zur pikanten Anekdote aus einem dieser Tempel des Luxus, das nicht genauer benannt werden soll, da wir es nicht unnötig – nun ja – beschmutzen wollen. Aber raus muss sie doch.

An einem verregneten Samstagnachmittag gab es kürzlich heiße Schokolade mit Sahne in der Lobby dieses Hotels. Die Schokolade war delikat, aber auch rasch getrunken. Denn der eigentliche Höhepunkt eines jeden Ausflugs in die Welt des Edlen stand noch bevor: der Gang aufs Klo. Welche Handtücher liegen bereit, um die mit Wasser benetzten Hände der Gäste zu trocknen? In welche Sphären trägt der Geruch der mit handgeernteten Blüten parfümierten Seife? Wie fühlt sich das Toilettenpapier an? Hat es mehr Lagen als das Menü im Restaurant Gänge?

Doch kaum hatten wir die Tür zum Vorraum geöffnet, schlug uns ein Geruch entgegen, den wir eher auf dem Bauernhof vermutet hätten. Kloakig, nach Gülle. Nach Stall – nicht nach Luxushotel. Verstört wischten wir uns das Wasser von den Pranken. Wasser, das auf einmal gar nicht mehr edel scheinen wollte. Mit Tüchern, die sich unnachgiebig anfühlten und hart. Und wir wendeten uns an die Presseabteilung des Hauses. Empört, voller Sorge um die Qualität der dort angebotenen Dienstleistungen. Voller Ärger. Voller Scham. Voller Zweifel.

„Ich kann nur aufrichtig für das Erlebte um Entschuldigung bitten“, schrieb eine ihrerseits besorgte Pressesprecherin zur Antwort. Und woran lag’s? Gab es auf den Berlinale-Empfängen die falschen Schnittchen? Hat zu viel Sekt zu große Landmassen gelöst? Keineswegs. Als Quelle des Geruchs werde „eine Störung der Abluftventilatoren vermutet“. Man habe deswegen „Filter mit Geruchsverschluss in die Abwasserleitung eingebaut“. Und: „Stand heute“ sei die Störung „nahezu behoben“. Nahezu behoben? Klingt wie fast sauber. Halb gar. Oder ein bisschen schwanger. Passt auch gar nicht zum Konzept des Luxus, in dem doch kein Wunsch offenbleiben soll.

Nochmalige Nachfrage bei der freundlichen Pressesprecherin, die sich sehr um ihre Kunden sorgt: Ist die Störung jetzt behoben oder nicht? „Eine Firma wurde beauftragt, konnte uns aber noch kein präzises Datum für die Lieferung und Installation nennen.“ Wie ernüchternd. Offenbar macht der Personalmangel selbst vorm Edel-Lokus nicht halt. Vielleicht müsste man Klempner in Zukunft so gut bezahlen, dass sie sich ein Zimmer im Fünf-Sterne-Hotel leisten können? Dann wären sie sicher prompt zur übelriechenden Stelle.

Wenn Sie sich jetzt fragen, um welches Etablissement es sich in Meister Propers Namen denn nun handelt, dann gehen Sie einfach der Nase nach.

