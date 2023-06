Berlin-Grünau Streitschlichtung endet in Schlägerei – zwei Jugendliche verletzt

Am Dienstagabend kam es im Berliner Ortsteil Grünau (Bezirk Treptow-Köpenick) zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, bei der zwei 15-Jährige verletzt wurden. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr in einer Grünanlage in der Königsseestraße.

Zwei Jungen hatten sich zu einer Streitschlichtung mit einem 15-jährigen Verdächtigen verabredet. Allerdings befand sich dieser laut Polizeiangaben in Begleitung von 14 weiteren Jugendlichen. Statt den Konflikt zu lösen, attackierte der mutmaßliche Täter einen der 15-Jährigen mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht und trat auf ihn ein, als er bereits am Boden lag. Ein Mädchen aus der Gruppe schlug gleichzeitig dem Begleiter des Angegriffenen mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Zusätzlich zeigten zwei weitere Beteiligte ein Messer und einen Teleskopschlagstock, jedoch wurden diese Waffen nicht eingesetzt. Weitere Jugendliche schlossen sich den Angriffen auf die beiden 15-Jährigen an, filmten die Tat und brachen erst ihre Attacken ab, als Rettungskräfte eintrafen. Die Gruppe flüchtete, bevor die Polizei kam.

Die verletzten Jugendlichen wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Einer der beiden wurde anschließend mit Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt wird. Die Polizei ermittelt. (Tsp)