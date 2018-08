Ein Unbekannter hat einem sechsjährigen Jungen in einem Supermarkt an der Lankwitzer Straße in Lichterfelde einen Jutebeutel in die Hand gedrückt und ist weggelaufen. Der Inhalt: zwei junge Pythonschlangen. Der Vorfall habe sich am Sonnabend ereignet, teilte die Polizei am Montag mit. „Viel Spaß mit den Pythen“ soll der Mann gerufen haben. Der Beutel mit den Schlangen sei auf einen Polizeiabschnitt gebracht und einem Experten übergeben worden, hieß es weiter. Tsp