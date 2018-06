Wasser im künftigen Bahnhof für die Nord-Süd-S-Bahn im Hauptbahnhof. Was zunächst wie eine weitere Havarie klingt, ist ganz planmäßig erfolgt: Die Bauleute haben die Baustelle selbst geflutet.

Nach dem erfolgreichen Einsatz eines Tauchbaggers in der Baugrube unter der Minna-Cauer-Straße, in die unplanmäßig Wasser eingedrungen war, kann nun das dortige Tunnelstück mit dem fertigen Rohbau am Hauptbahnhof verbunden werden. Dazu wird nach Angaben eines Sprechers die bisher trennende Betonwand mit deren Bewehrung per Hochdruckstrahl entfernt. Das dabei erforderliche Wasser werde in den Bahnhofsbereich geleitet und von dort an die Oberfläche gepumpt. Dem Rohbau schade das Wasser nicht.

Der Bau der bisher als S 21 bezeichneten Strecke vom Nordring zum Hauptbahnhof, die die Bahn wie berichtet nun City-S-Bahn nennen will, sei weiter im Zeitplan, sagte der Sprecher. 2020 sollen die ersten Züge zunächst an einem provisorischen Bahnsteig halten. Die Kosten waren einst mit 227 Millionen Euro veranschlagt. Wie teurer der Bau am Ende wird, sei noch nicht ermittelt, sagte der Sprecher weiter.

