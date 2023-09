Berlin vor neuer Blockadewelle „Viel Input, wenig Demokratie“ – das System „Letzte Generation“

In Berlin soll es in zwei Wochen wieder neue Klima-Blockaden geben. Ab dem 18. September möchte die „Letzte Generation“ Berlin erneut lahmlegen, wochenlang. Bis Weihnachten reichen die internen Blockade-Pläne der Aktivisten. Hinter der Gruppe steht ein komplexes Mitgliedersystem, vom einfachen Klima-Kleber an der Basis bis zum Gründungsteam an der Spitze. Die „Letzte Generation“ hat Instanzen wie ein Unternehmen und Funktionäre wie ein Staat. Ein Überblick über die innere Struktur der Gruppe.