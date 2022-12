Berliner Akkordeon-Händler Sergej Makarenko Moderne Töne zu Weihnachten 

Ihre Namen klingen wie italienische Pastasorten, Spirituosen oder Gebäckvariationen. Im mittleren Regal des Ladenlokals steht ein Pigini dicht neben einem Brandoni und darüber reiht sich ein Cantonelli neben einem Ballone Burini ein. Sergej Makarenko mag sie alle. Einen Liebling unter seinen Instrumenten kann der Inhaber vom „Akkordeon Centrum Brusch“ in Steglitz nicht ausmachen. Zahlreiche Akkordeons verkauft, repariert oder verleiht Makarenko hier, hauptsächlich gefertigt werden die Handzuginstrumente dagegen in Italien – und sind deshalb nicht ganz billig.

Mit dem Gebrauch eines Akkordeons verhält es sich doch meist wie folgt: „Man holt es einmal im Jahr heraus, häufig ist es dann verstaubt oder verstimmt und man spielt immer dieselben traditionellen Lieder“, sagt Makarenko. Gerade jetzt zu Weihnachten spielt bei musikalische Einlagen in einigen Familien ein Akkordeon eine Rolle. Klassische deutsche Weihnachtslieder wie „O du fröhliche“ würden von seinen Kund:innen auf dem Instrument genauso gespielt wie „Last christmas“ oder „Let it snow“.

Makarenko würde das oftmals vorherrschende Folklore-Image des relativ jungen Instruments – auf der Webseite des Deutschen Harmonika-Verbands ist zu lesen, dass erst 1829 eine Patentanmeldung unter dem Namen „Accordion“ in Wien erfolgte – gerne aufpolieren. Wesentlich dafür seien ein gewisses Repertoire an Liedern und die Qualität des Instruments. „Wenn man etwas von Nirvana oder Michael Jackson darauf spielt, sind viele jüngere Leute begeistert“, sagt Makarenko.

Im Alter von sechs Jahren hing ihm sein Vater in der Ukraine erstmals ein Akkordeon um. Makarenko war sofort angetan und spielte bereits in seiner Jugend Hits von Dr. Alban bis Modern Talking. Sein Interesse daran wurde so groß, dass er sich für den Studiengang Akkordeon an einer Musikschule einschrieb. Nachdem Makarenko Ende der neunziger Jahre nach Deutschland übersiedelte, fing er im Akkordeon-Centrum Brusch in Hamburg an. Als der dortige Chef ihn wenig später fragte, ob Makarenko eine Dependance in Berlin eröffnen wolle, überlegte er nicht lange.

Neben Beratung und Verkauf bietet Makarenko Reparaturen an. Knöpfe und Tasten könne er austauschen, ebenfalls Risse an der Oberfläche ausbessern und, natürlich, das Akkordeon wieder einstimmen. Die Liste der Rohstoffe zur Herstellung ist lang: Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl, Leder, Pappe und Bienenwachs können darin verarbeitet sein. „Das Akkordeon ist eines der komplexesten Instrumente in der Konstruktion, weil viele kleine Teile in Handarbeit zusammengebaut werden müssen“ sagt Makarenko. Die Preise der italienischen Modelle beginnen daher bei 3500 Euro und können gut und gerne auch bis zu 40.000 Euro aufwärts gehen.

Makarenko, der seine Instrumente zusätzlich auf einem Youtube-Kanal präsentiert und vor der Pandemie regelmäßig Ladenkonzerte gab, zählt nicht nur Privatleute und Hobbymusiker:innen zwischen 40 und 50 Jahren zu seinen Kund:innen. Die Band „Die Ärzte“ und der Schauspieler und Musiker Ulrich Tukur seien beispielsweise schon dagewesen, um sich ein bestimmtes Akkordeon auszuleihen. „In Berlin gibt es zudem eine Community von jungen Leuten, die in einem Orchester spielen“, sagt Makarenko. Befürchten, dass seine italienischen Instrumente in der nächsten Generation ein Ladenhüter bleiben, muss Makarenko wohl nicht.

