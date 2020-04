Berliner Amtsarzt sieht Schulöffnungen mit Sorge : „Ich bin skeptisch, ob das Experiment Schulöffnung so gut geht“

Kaum jemand ist so nah dran am Pandemie-Geschehen wie Berlins Amtsärzte. Patrick Larscheid aus Reinickendorf sieht die ersten Lockerungen mit gemischten Gefühlen - besonders an Schulen.