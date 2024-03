Berliner Brücke für Graffiti-Künstler Sozialarbeiter fordern legale Sprühflächen am Spreeufer

Es ist kalt an diesem Tag, an dem wir uns treffen. Während über uns der Verkehr braust, ist er unten nur noch gedämpft zu hören. Die Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Lücken der Minna-Todenhagen-Brücke und zeigen einen großen, aufgeräumten und sauberen Asphaltplatz darunter. Wir sind die einzigen in diesem „Untergrund”, doch das ändert sich in den Abendstunden, so die Streetworker Felix Ostwaldt und Ramona Schirmer. Denn dann würden die Jugendlichen das Terrain erobern.