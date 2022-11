Berliner Feuerwehr im Großeinsatz Supermarkt am Müggelsee brennt vollständig aus

Ein Supermarkt am Berliner Müggelsee ist am Montagabend in Flammen aufgegangen Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Das Dach des Netto-Marktes am Müggelseedamm in Friedrichshagen (Bezirk Treptow-Köpenick) sei eingestürzt, teilte ein Sprecher am Abend mit. Die Feuerwehrleute könnten deswegen nur von außen löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand: Der Supermarkt war bereits geschlossen, als das Feuer ausbrach.

Menschen in benachbarten Wohnhäusern konnten in den Gebäuden bleiben. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. „Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir den Brand gelöscht haben und die Polizei die Ermittlungen übernehmen kann“, sagte der Sprecher in der Nacht.

Gegen 2 Uhr meldete die Behörde auf Twitter, dass der Brand unter Kontrolle sei. (Tsp, dpa)

