Aktion zum Pride Month Berliner Influencer legt die rechte Szene rein

Herr Grischkat, Sie klären Ihre Community in der Regel mit humorvollen Videos zu diversen Sachverhalten im Leben auf. Fällt Ihnen ein humorvolles Video im Nachgang der Europawahl ein?

Das ist schwer, da der Ausgang der Wahl nicht so lustig ist. Ich würde nicht von einem Schock sprechen, denn dass es in diese Richtung gehen wird, hatten die Prognosen gezeigt. Die Zahlen dann schwarz auf weiß zu lesen, ist dennoch bitter. Jetzt heißt es abwarten, wer mit wem spricht und wie die Fraktionen sich am Ende zusammensetzen. Ich versuche eben, so hoffnungs- wie humorvoll in die Zukunft zu blicken. Immerhin lag die Wahlbeteiligung bei fast 65 Prozent. Die Menschen interessieren sich nach wie vor für Politik.