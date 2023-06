Berliner Meisterköche 2023 Die Nominierten stehen fest

Eine Woche, so viele Listen. Am Montag erschien die neue Ausgabe des „Gault & Millau“, und kürte die besten Restaurants in Deutschland. Darunter Sarah Hallmann vom „Hallmann & Klee“ als Gastronomin des Jahres und Alina Jakobsmeier, die im „Pars“ in Charlottenburg kocht, in der Kategorie Next Generation.

Am Dienstag wurde in Valencia die neue 50s Best Liste veröffentlicht. Wie letztes Jahr sind das „Restaurant Tim Raue“ und das „Nobelhart & Schmutzig“ unter den besten fünfzig der Welt, wenn auch leicht verschlechtert. Das Restaurant von Billy Wagner rutschte von Platz 17 auf 45, das Team von Raue von 32 auf 40. Das „Ernst“ im Wedding wiederum kletterte auf Platz 55.

Die Berliner Besten wiederum kürt „Berlin Partner“ seit 1997 mit der Veranstaltung „Berliner Meisterköche“. Die Nominierten in sechs Kategorien hat die Jury heute veröffentlicht.

Die Nominierten 2023 Berliner Meisterkoch 2023 Dylan Watson-Brawn, Ernst

Gal Ben Moshe, Prism

Julia A. Leitner & René Frank (Meisterköche-Team), CODA

Lode van Zuylen, Lode & Stijn

The Duc Ngo, Le Duc Salon Aufsteiger des Jahres 2023 Alina Jakobsmeier, Pars

Dominik Matokanovic, Tante Fichte

Jinok Kim-Eicken, NaNum

Rosa Beutelspacher, hallmann & klee

Sebastian Leyer, Macionga Berliner Gastgeber 2023 Bini Lee, Gastgeberin, Kochu Karu

Falco Mühlichen, Restaurantleiter & Gastgeber, Rutz

Janine Woltaire, Patricia Lee und Sarah Hallmann (Gastgeberinnen-Team), hallmann & klee

Juliane Winkler, Lokalleiterin, Nobelhart & Schmutzig

Rebecca Bassoff, Gastgeberin, estelle dining Berliner Szenerestaurant 2023 Berta

Ember

Julius

Sathutu

Trio Berliner Kiezmeister 2023 Damaskus Konditorei, Neukölln

KaDeWe - Die Sechste, Schöneberg

Mimi Ferments, Wedding

Vom Einfachen das Gute, Mitte

Wald Königsberger Marzipan, Charlottenburg

Stefan Elfenbein vom „Feinschmecker“, der zusammen mit Tina Hüttl („Berliner Zeitung“) der zwölfköpfigen Jury vorsitzt, freut sich über die Vielfalt unter den Nominierten. Sowohl Neuberliner aus aller Welt als auch Frauen, die kulinarisch ihr ganz eigenes Ding machen, seien dieses Jahr besonders prominent vertreten.

Das Ergebnis der Wahl der Berliner Meisterköche 2023 wird auf dem Gala Diner am 18. November 2023 bekannt gegeben.