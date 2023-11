Berliner Moderatorin Anna Dushime „Es ist nichts Frivoles, über Liebe zu schreiben“

Frau Dushime, in Ihrem neuen Podcast treffen Sie Roberto Blanco. Warum ihn?

In meiner Jugend gab es zwar Menschen im Fernsehen, die aussahen wie ich – Arabella Kiesbauer oder Mola Adebisi. Die waren allerdings eher in popkulturellen Sendungen zu sehen. Roberto Blanco, der aus dieser mir fremden Schlagerwelt kam – neben Heino, seinem weißen Bruder, wie er sagt – hat mich immer fasziniert.