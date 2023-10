Berliner Mordkommission ermittelt Mann ersticht 55-jährige Frau auf Gehweg in Köpenick – Beschuldigter identifiziert

Im Berliner Ortsteil Köpenick ist am Montagmorgen eine Frau getötet worden. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft hätten deshalb die Ermittlungen aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Nach Angaben der Ermittler soll ein Mann die 55-jährige Deutsche um kurz nach 7 Uhr auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Mahlsdorfer Straße mit einem Messer angegriffen haben. Anschließend floh der Angreifer „in unbekannte Richtung“, wie es hieß. Die Frau erlitt so schwere Stich- und Schnittverletzungen, dass sie am Ort verstarb.

Es geschah auf dem Gehweg. Polizisten sichern den Tatort in der Mahlsdorfer Straße. © dpa/Christoph Soeder

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Nachmittag mitteilte, wurde ein Beschuldigter identifiziert. Dieser sei jedoch noch flüchtig. Zu der Frage, ob sich Täter und Opfer kannten, machte die Sprecherin keine Angaben. Die Tat habe sich jedoch in der Nähe der Wohnung der Getöteten ereignet.

Im Laufe des Nachmittags wurde die Leiche obduziert. Wann erste Erkenntnisse daraus vorliegen würden, war zunächst unklar. (Tsp, dpa)