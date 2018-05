Leyla R. (Name geändert) verlor kürzlich ihren Rechtsstreit gegen das Land Berlin, der auf das Ziel gerichtet war, als Lehrerin mit islamischem Kopftuch auch an einer Berliner Grundschule unterrichten zu dürfen. In einem zweiten Prozess klagte sie nun gegen das Land auf Entschädigung, weil sie aufgrund des Kopftuches diskriminiert werde. Dieser Fall wurde am Donnerstag um 10 Uhr verhandelt, die Klage vom Arbeitsgericht abgewiesen. Begründung: Keine. Denn Leyla R. habe die Frist versäumt, weshalb über Gründe für ihre Klage gar nicht erst gesprochen wurde.

Bereits um 9 Uhr wurde eine andere Klage verhandelt. Eine Informatikerin, die sich als Quereinsteigerin für das Lehramt beworben hatte, wurde nach ihrer Überzeugung aufgrund ihres Kopftuches abgelehnt. Auch sie wollte eine Entschädigung. Doch auch ihre Klage wurde abgewiesen. Zwar hielt sie die Frist ein, ihre Klage wurde aber als unbegründet angesehen. Das Arbeitsgericht habe keine Diskriminierung erkennen können und habe am Berliner Neutralitätsgesetz und seiner Verfassungsmäßigkeit keine Zweifel.

Im Februar vergangenen Jahres hatte bereits eine Lehrerin mit ihrer Entschädigungsklage Erfolg.