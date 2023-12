Berliner Partnervermittlerin im Interview „Viele empfinden Onlinedating als würdelos“

Frau Mack, in der aktuellen Zeit „zwischen den Jahren“ fühlen sich bekanntermaßen viele Menschen besonders einsam. Bekommen Sie das auch in Ihrer Partnervermittlungsagentur zu spüren?

Ingrid Mack: Ja, das ist tatsächlich so. Das sind so diese Zeiten – vor Weihnachten, an Silvester, auch zwischen den Jahren, wenn man Heiligabend allein war – da kommen viele Anfragen. Vergangenes Jahr war das vor Weihnachten ganz extrem: Ich habe teilweise sogar an den Adventssonntagen gearbeitet und Gespräche geführt. Und dann noch mal im Frühling, wenn nach der Winterzeit die Sonne rauskommt und die Hormone wieder aufwachen. Dieses Jahr kamen außerdem auffallend viele junge Leute zwischen 30 und 40 Jahren in der Urlaubszeit zu mir. Die haben sich wahrscheinlich gedacht: Jetzt muss ich allein verreisen.