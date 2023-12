Berliner Polizei ermittelt Unbekannte werfen Flasche auf Kinderwagen

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag eine volle PET-Flasche auf einen Kinderwagen in Johannisthal im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick geworfen. Dies zeigte die 25-jährige Mutter des Kindes bei der Polizei an.

Demnach spazierte die Mutter gegen 15 Uhr am Sterndamm und schob den Kinderwagen ihrer sechs Monate alten Tochter. Laut Zeugenaussagen sollen bislang Unbekannte eine volle PET-Flasche aus einem anliegenden Wohnhaus geworfen haben. Diese traf das Verdeck des Kinderwagens. Verletzt wurde niemand.