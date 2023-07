Berliner Polizei sucht weiter nach Schalke-Fans Zehn Tatverdächtige aus dem Olympiastadion bereits identifiziert

Die Polizei Berlin fahndet erneut nach unbekannten Schalke-Fans, nachdem es im Oktober 2022 zu gewalttätigen Angriffen von Schalke-Fans auf Polizisten gekommen ist. Eine erste Fotofahndung Ende Juni hatte die Ermittler bereits zu drei der tatverdächtigen Männer geführt.

Die Vorfälle ereigneten sich am 23. Oktober 2022, als Schalke-Fans im Gästeblock des Olympiastadions nach einer Niederlage ihrer Mannschaft in einen Streit geraten waren. Die Polizei kam hinzu, um die Auseinandersetzung zu schlichten, wurde jedoch selbst zur Zielscheibe der Gewalt. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt, ein Polizist schwer. Er stürzte eine Treppe hinab und wurde dort, am Boden liegend, weiter mit Tritten und Schlägen attackiert.

Nach drei weiteren Tatverdächtigen sucht die Polizei derzeit noch und erhofft sich mit der erneuten Veröffentlichung von Bildern weitere Hinweise auf ihre Identität (zu finden auf der Website der Berliner Polizei). Laut den Ermittelnden sollen die Männer an schwerem Landfriedensbruch sowie Körperverletzungen, tätlichen Angriffen und Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte beteiligt gewesen sein.

Insgesamt zehn Tatverdächtige konnten bereits identifiziert werden. Sieben konnten direkt in den nachfolgenden Ermittlungen identifiziert werden. Drei weitere Männer ermittelte man durch eine erste Fotofahndung im Juni.