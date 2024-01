Berliner Sängerin Madeline Juno „Die Gedanken stammen eins zu eins aus meinem Therapietagebuch“

Madeline Juno sitzt im Büro ihrer Plattenfirma und tippt Namen und Adressen von Freunden in eine Liste. Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums diesen Freitag will die Musikerin besagten Freunden ein Überraschungspaket schicken. Ein paar von ihnen hat sie schon länger nicht mehr gesehen. Juno lebt seit rund zehn Jahren in Berlin. Aufgewachsen aber ist sie in Offenburg, am Rande des Schwarzwalds. Mit 18 Jahren ist sie dort weggezogen.