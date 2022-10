„Berliner sollten sich entscheiden, wo sie stehen“ Was Ukrainer zur geplanten Panzerwrack-Ausstellung sagen

Die Museumsmacher von „Berlin Story Bunker“ haben gewonnen: Sie dürfen einen zerstörten russischen Panzer auf der Straße Unter den Linden aufstellen. Am Montag gab das Verwaltungsgericht einer Eilklage der Museumsbetreiber statt, das Bezirksamt Mitte unterlag mit seinen Bedenken. Doch bis die Ausstellung wirklich steht, können „Wochen bis Monate“ vergehen, befürchtet Museumsbetreiber Enno Lenze: Erst müsse das Museum nun legal einen Panzer importieren. Wir haben in Berlin lebende Ukrainerinnen gefragt, was sie von der geplanten Ausstellung halten.

