Berliner Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Mann soll 85-Jährige in Köpenick mit Kabel erdrosselt haben

Wegen Körperverletzung und heimtückischen Mordes hat die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 62 Jahre alten Mann erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, im August im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick seine 88 Jahre alte Lebensgefährtin im Streit gewürgt zu haben. Zuvor habe die Frau auf dem Handy des Mannes Nachrichten entdeckt, die er mit einer 85 Jahre alten Bekannten der Frau ausgetauscht haben soll, und ihn damit konfrontiert.

Wenige Tage später soll der Mann die 85-Jährige in deren Einfamilienhaus in Köpenick getötet haben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte mit einem Blumenstrauß vor dem Haus der 85-Jährigen gewartet haben. Nachdem sie ihn herein bat, soll er sie mit einem Kabel erdrosselt haben. (dpa)