Berliner Stadtautobahn gesperrt Auf der A100 wird am Wochenende gebaut

Ab dem kommenden Freitag (31. Mai) um 22 Uhr bis Montag (3. Juni) um etwa 5 Uhr wird auf der A100 die Fahrbahn in Höhe Westendbrücke saniert. In diesem Zeitraum bleibt die Stadtautobahn ist in Richtung Wedding zwischen Halenseestraße und Spandauer Damm gesperrt. Darauf weist die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hin.

Bereits ab etwa 21 Uhr am Freitag ist demnach im Dreieck Funkturm die Überfahrt von/zur A115 gesperrt. Eine Umleitung via Halenseestraße, Messedamm, Masurenallee, Theodor-Heuss-Platz, Reichsstraße und Spandauer Damm ist ausgeschildert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Umleitung für die gesperrte Anschlussstelle Kaiserdamm erfolgt über Knobelsdorffstraße und Königin-Elisabeth-Straße zur Anschlussstelle Spandauer Damm. (Tsp)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Fahrrad-Sternfahrt des ADFC am Sonntag (2. Juni) wird die Sperrung teilweise aufgehoben. (Tsp)