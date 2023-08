30 Millionen US-Dollar für Deepset Google investiert in Künstliche Intelligenz von Berliner Start-up

Das Berliner KI-Start-up Deepset hat 30 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt, um damit seine Software „Haystack“ weiterzuentwickeln. Mit dem Produkt können Geschäftskunden eigene Anwendungen für Large Language Models (LLM), also große Sprachmodelle, erstellen. Zuerst berichtete „Sifted“. Die Investitionen stammen von Balderton Capital, dem Google-Mutterkonzern Alphabet und dem kalifornischen Fonds Harpoon Ventures.

2018 haben Milos Rusic, Malte Pietsch und Timo Möller das Start-up Deepset gegründet. Ihre Open-Source-Software kann zum Beispiel Dokumente zusammenfassen, Inhalte erstellen und Chatbots einrichten. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Siemens, Airbus, das Maschinenbauunternehmen Manz und die Finanzaufsicht BaFin.

Das große Investment in Deepset reiht sich ein in das allgemein immens gestiegene Interesse an KI. Laut einer Studie des Digital-Branchenverbands Bitkom plant jedes sechste Unternehmen in Deutschland, Künstliche Intelligenz im eigenen Haus einzusetzen. 29 Prozent der Unternehmen schließen einen solchen KI-Einsatz für sich jedoch aus. Für die repräsentative Umfrage wurden im Auftrag von Bitkom 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland befragt. (Tsp)