Alte Marketing-Tricks für Berlins junge Gründer Strebt nach Einzigartigkeit – und komponiert einen Jingle!

„Fangt früh an, eure Marke von anderen abzuheben und euch so zu entwickeln, wie ihr wollt, dass andere euch wahrnehmen“, sagt Dimitri Gärtner, Gründer von Framen, einem Werbetechnologieunternehmen. „Wie wollt ihr besonders sein, wenn ihr nur mit dem Mainstream schwimmt?“ Er erklärt rund 25 jungen Gründern in einem anderthalbstündigen Workshop, wie sie eine Marke aufbauen könnten, die sich von anderen unterscheidet.