Aus Steigenberger wird „Double Tree by Hilton“ Renoviertes Luxushotel startet im Sommer

West-Berlin, 1981: Immer, wenn die Touristen in Massen kommen, muss das Verkehrsamt, die zuständige Behörde, seine Kartei mit Privatunterkünften öffnen und vermitteln, was geht. Es fehlt der Stadt an Hotels für Spitzenzeiten, speziell an komfortablen bis luxuriösen, und da passt es bestens, dass die Bauarbeiten auf einer Parkplatz-Brache in bester Lage zum Abschluss kommen.