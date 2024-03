Berlin leistet sich viele Beauftragte – die prominenteste wehrt sich gegen Kritik „Die Datenschutzbeauftragten sind keine Verhinderer“

Der Tagesspiegel „rümpft die Nase“ in einem Beitrag über die Beauftragten der Berliner Verwaltung. In Bezug auf meine Position als Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit lese ich dort, dass ich mich mit viel Personal rühme, mich in Gesetzesvorhaben „einmische“ und schon so manches zur Strecke gebracht habe. Dabei sei die eigentliche Kontrollinstanz der Verwaltung das Parlament und über die Rechtmäßigkeit der Gesetze befänden die Gerichte.