Berliner Azubis stellen sich vor Was macht eigentlich eine Zimmerin? 

Viele Ausbildungsberufe sind kaum oder wenig bekannt. In unserer Serie „Meine Lehre“ stellen Berliner Auszubildende sich und ihre Berufe vor.

Deine Ausbildung in Kürze?

Ich mache eine Ausbildung zur Zimmerin bei der Zimmerei Feuerbach GmbH. Der Beruf ist so vielseitig, dass ich ihn am besten so beschreibe: Als Zimmerin kann ich ein Haus bauen.

Welche Interessen bringst Du in Deine Ausbildung ein?

Man sollte handwerkliches Geschick mitbringen, den Werkstoff Holz lieben und Spaß an körperlicher Tätigkeit haben. Es ist ein tolles Gefühl, wenn ich abends merke, was ich tagsüber gemacht habe. Wichtig ist auch, dass man gern draußen arbeitet – auch in größerer Höhe.

Was macht besonders Spaß, warum würdest Du diesen Ausbildungsberuf weiterempfehlen?

Ich liebe alles an dem Beruf: das Arbeiten mit Holz, das Arbeiten im Freien, die körperliche Tätigkeit, die Zusammenarbeit im Team. Dieser Beruf ist unglaublich vielseitig und anspruchsvoll, er erfordert technisches Verständnis sowie räumliches Vorstellungsvermögen.

Wie lange dauert die Ausbildung und wie hoch ist die Vergütung?

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Mit Abitur kann man sie verkürzen. Die Ausbildungsvergütung beträgt je nach Lehrjahr zwischen 880 Euro und 1495 Euro brutto.

Was sollten wir sonst noch wissen?

Zimmerei ist ein Teamsport. Man sollte immer verantwortungsbewusst arbeiten, denn im Team müssen sich alle aufeinander verlassen können. Dabei ist es auch wichtig, Arbeit zu sehen, Initiative zu ergreifen und selbstständig zu arbeiten. Besonders schön: Als Zimmerin habe ich einen absolut zukunftssicheren Beruf.

Die Serie „Meine Lehre“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Industrie-und-Handelskammer und der Handwerkskammer Berlin.