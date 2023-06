Kukki goes West Berliner Cocktail-Hersteller verlegt Produktion ins Havelland

Usedom, die Ostsee funkelt, der Sand ist angenehm warm, die kleine Strandbar wirbt mit Cocktails in der Flasche. „Kukki-Cocktail“ heißen die fruchtigen alkoholhaltigen Getränke, die zusammen mit reichlich Eis und Obst aus dem Eisfach in den sogenannten Kukki-Toaster wandern. Kräftig schüttelt, öffnen, Trinkhalm rein, fertig. Berlin ist die Wiege des jungen Unternehmens, das den Cocktail to go entwarf. Nun ist es der Wiege entwachsen.