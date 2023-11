Berliner Uhrmacher Er weiß, wie Luxusuhren von innen aussehen

Sein Arbeitstisch zeigt sofort: Peter Mattes ist Uhrmacher. Am wichtigsten ist die Höhe, denn beim Arbeiten im Sitzen kann er seine Ellenbogen so auflegen, dass die Hände entspannt vor der Nase liegen, dort, wo er mit einer Lupe bewaffnet im Miniatur-Universum einer Armbanduhr durch die Zahnräder navigiert. In den kleinen Schubladen bis runter zum Boden liegen Kleinteile und Werkzeuge, kaum etwas, was es so nicht auch schon vor hundert Jahren gegeben hätte.

Dieser Tage kommen die Kunden aber nicht nur in seine Charlottenburger „Zeitmeisterei“, um ermüdete Chronografen wieder in den richtigen Zeittakt bringen zu lassen, sondern aus einem ganz banalen Grund: Sie wissen nicht, wie sie ihre Uhr auf die Winterzeit umstellen können. Dafür ist Mattes als Uhrmachermeister und Maschinenbauingenieur zwar ein wenig überqualifiziert, aber er kennt die Tricks auch für betagte Quarz- oder Digitaluhren, die alle möglichen Knöpfe und Öffnungen, aber keine konventionelle Krone für Klick und Dreh besitzen.

Früher waren Uhrmacher überwiegend alte weiße Männer

Aber das sind Ausnahmen, denn Kunden mit defekten Quarzuhren schickt er zu Kollegen, die sich damit besser auskennen. Der gebürtige Nordrhein-Westfale hat mechanische Uhren repariert, gebaut, studiert, war 1999 Landesbester – die Urkunde hängt an der Wand gleich neben dem Meisterbrief. Auf die Laien-Frage, wie zur Hölle einer einen solchen Haufen winzigster Zahnräder und Federn zu einem Gerät fügen kann, das der Zeit angemessen Stand hält, kann er nur mild über den Vollbart lächeln: Gar kein Problem, wenn man das gelernt und fast 25 Jahre gemacht hat.

Nicht mit Armband: Mattes kann auch mit historischen Tischuhren umgehen © Stefanie Herbst für den Tagesspiegel

Stopp. Wieso überhaupt? Als Mattes seine Lehre anfing, waren Uhrmacher überwiegend alte weiße Männer, die ihr Leben lang durch die Lupe gestarrt hatten und das Aussterben der mechanischen, teuer aus Einzelteilen zusammengefügten Uhr schon in Sichtweite hatten. Wegschmeiß-Quarzuhren dominierten – und dass Handy und Smart-Watch dereinst das Zeitmessen ohnehin übernehmen würden, war noch nicht mal absehbar.

Mattes hatte aber schon als Kind Spaß an diffizilen Bastelarbeiten, wollte nach der Schule zunächst Goldschmied werden, ließ sich dann aber für eine Uhrmacherlehre motivieren, eine, bei der Ersatzteile nicht nur eingebaut, sondern auch selbst angefertigt wurden. Uhr-Macher eben.

Doch da hatte der globale Boom der mechanischen Luxusuhren längst begonnen. Mattes merkte, dass die Stellen in seiner Heimat rar waren, bewarb sich in der Schweiz und wurde sofort eingestellt – das war 2007. „Zu der Zeit suchten die industriellen Fachbetriebe dort händeringend nach Mitarbeitern“, erinnert er sich, „Omega fing an, Uhrwerke mit koaxialen Hemmungen zu fertigen, und ich habe dann Prototypen für Omega, Longines und Swatch entwickelt.“

Die „Zeitmeisterei“ eröffnete in der Pandemie

Das mit der koaxialen Hemmung überlassen wir mal aus Platzgründen den Fachleuten, wie überhaupt die Uhrmacher-Fachsprache ein eigener kleiner Kosmos ist. Echte Neuerungen, die über das Design hinausgehen, sind in der Branche relativ selten – nur musste das Handwerk für den Aufbruch der industriellen Fertigung nach dem Zweiten Weltkrieg durchweg neu gedacht werden.

Auch in Deutschland erkämpften sich die neu aufgestellten Traditionsbetriebe in Glashütte im Erzgebirge einen gewissen Marktanteil. Peter Mattes hatte – die weitere Karriere im Blick – ein Maschinenbau-Fernstudium in Berlin aufgenommen, musste aber nach dem Abschluss feststellen, dass es keine passende Stelle in der Schweiz gab. So wechselte als Entwicklungsingenieur zur Manufaktur Grossmann nach Glashütte, was sich vor allem deshalb als praktisch erwies, weil er beim Studium eine Berlinerin kennengelernt hatte.

Zeitmeisterei Seelingstr. 37, Charlottenburg, geöffnet Montag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und auf Vereinbarung, zeitmeisterei.de

Das Souterrain-Geschäft in der Charlottenburger Seelingstraße war der nächste logische Schritt. Mitten in die Pandemie hinein eröffnete Mattes 2020 die „Zeitmeisterei“ in der Gewissheit, dass Berlin zu wenig Uhrmacher habe. Und nicht nur Berlin: „Bundesweit gibt es nur etwa 450 Lehrlinge, es müssten viel mehr sein“, sagt er, „viele Fachbetriebe finden keine Nachfolger“. Und noch schlimmer: In Berlin gibt es keine Berufsschule mehr. „Mein Lehrling absolviert seine Schulausbildung in Recklinghausen“, sagt Mattes. Der Berliner Uhrmacher-Innung mag er sich nicht anschließen, denn die hält er faktisch für tot: Der Obermeister sitzt in Wustermark und ist auch für Potsdam und Frankfurt/Oder zuständig.

450 Lehrlinge zum Uhrmacher gibt es – bundesweit.

Mit seiner beruflichen Erfahrung ist Mattes der Richtige, wenn es kompliziert wird. Er kommt auf Wunsch auch nach Hause wie ein guter Hausarzt. Und Uhren in fünf- oder sechsstelligem Wert machten ihn nicht mehr nervös, sagt er pragmatisch, nahezu jedes Teil könne ersetzt werden, wenn auch manchmal nur mit hohem Aufwand.

Notfalls hilft auch ein Anruf bei speziellen Experten in der Schweiz, die Branche ist klein, man kennt sich. Und günstiger als die Luxus-Hersteller selbst ist er allemal, denn die nennen die Reparatur „Restauration“ und fangen unter 10.000 Euro erst gar nicht an.

Ein großer Teil der Arbeit ist dann auch ganz einfach, besonders, wenn die defekten Uhren richtig groß sind. Im Geschäft drängen sie sich in den Regalen, ein Regulator gibt mit seinem Tick-Tack den Grundrhythmus der Arbeit vor, schlägt die Stunden. Mattes philosophiert nicht über die Zeit, nimmt sie einfach als das Phänomen, das seine Arbeit ermöglicht – aber das Ticken gehört für ihn dazu. Nur zu Hause ist Ruhe, denn: „Meine Frau mag das nicht“.