Berliner „Unverpackt“-Gründerin „Reiche werden in eine kühlere Umgebung im Speckgürtel ziehen“

Als Greta Thunberg im Sommer 2018 erstmals auf die Straße ging, sitzt Milena Glimbovski hochschwanger in einer Hinterhauswohnung in Kreuzberg. Tagsüber rauszugehen, daran ist für Glimbovski nicht zu denken. Viel zu heiß. Wetterdaten aus dieser Zeit belegen das. In Berlin registrierte man über den gesamten Sommer 29 sogenannte Hitzetage mit mehr als 30 Grad. 15 Jahre zuvor lag dieser Wert noch bei 22. Von häufig darauffolgenden „Tropennächten“ mit mehr als 20 Grad gab es sieben. Normalerweise ist eine pro Sommer üblich.