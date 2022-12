Berlins Chef-Digitalisierer im Interview „Der Kulturwandel muss sich wie ein roter Faden durch die Stadt ziehen“

Herr Kleindiek, der Berliner Senat hat über die neue Digitalstrategie („Gemeinsam Digital Berlin“) beraten, die Sie vorgelegt haben und an der seit längerem gearbeitet wird. Was soll die Strategie bringen?

Das Papier ist eine Dachstrategie für die digitale und smarte Transformation unserer Stadt. Wir haben die Strategie gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und der Verwaltung entwickelt – mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren. Sie bildet die Bedarfe und Visionen der Stadtgesellschaft ab. In der Strategie sind zwar konkrete Maßnahmen zu finden, allerdings stehen diese eher exemplarisch dafür, wie wir Digitalisierung und Smart City verstehen. Andere beschließen oft vor allem ein Maßnahmenbündel. Wir wollten aber nicht bloß Ideen und Vorhaben aufzählen, sondern darüber hinausdenken.

