Tagesspiegel Plus Blumenhalle bei Berlins Grüner Woche : Die Königin der Ausstellungshallen unter dem Funkturm

In diesem Jahr bekommt die 3000 Quadratmeter große Halle unter dem Motto: „City of Colors“ einen neuen Look. Bis unter die Decke soll der Platz genutzt werden – und trotzdem alles nachhaltig sein. Wie geht das?